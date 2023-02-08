83 yaşındaki hayırsever depremzedelere 50 bin lira bağışta bulundu

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MUŞ (AA) - Muş'un Malazgirt ilçesinde yaşayan 83 yaşındaki Refik Aldırmaz, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzedeler için 50 bin lira bağış yaptı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen depremzedelerin yaralarının sarılması için yardım kampanyaları devam ediyor.

Yardım çağrılarına kayıtsız kalmayan Malazgirtli 83 yaşındaki Refik Aldırmaz, depremzedelere ulaştırılmak üzere Türkiye Diyanet Vakfı'na 50 bin lira bağışta bulundu.

Malazgirt Müftüsü Dr. Emrah Demirtaş, hayırsever vatandaşın yaptığı anlamlı bağışın zor günlerde birlik, beraberlik, yardım ve dayanışmaya örnek olduğunu belirterek, Aldırmaz'a teşekkür etti.

Aldırmaz ise depremde binlerce vatandaşın hayatını kaybettiğini, binlerce vatandaşında yaralandığını kaydederek, "Bu kardeşlerimizin yaralarına bir nebze merhem olabilmek için 50 bin lira bağışta bulunduk. İnşallah en kısa sürede o bölgelerde yaşayan vatandaşlarımız, depremin tahribatını üzerlerinden atarlar." diye konuştu.

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