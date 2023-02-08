Muş VEDAŞ ekiplerinden deprem bölgesine yardım

MUŞ (AA) - Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş (VEDAŞ) Muş İl Müdürlüğünde çalışan personel, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremde mağdur olan vatandaşlar için toplanan yardımları bölgeye gönderildi.

Yaraların sarılması için yardım kampanyasına destek veren VEDAŞ İl Müdürlüğü çalışanları, kuru gıda, bebek bezi, bebek maması, su, kıyafet, halı, battaniye gibi yaşam malzemesi topladı.

Kamyona yüklenen yardım malzemeleri, deprem bölgesine doğru yola çıktı.

VEDAŞ İl Müdürü Suat Coşar, gazetecilere, yaşanan depremin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.



Depremzedeler için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Coşar, "Personelimiz deprem mağduru vatandaşlar için yardım toplamaya karar verdi. Biz de İl Müdürlüğü olarak öncülük ettik. Bir kamyon yaşam malzemesi topladık. Kamyonumuz deprem bölgesine gitmek için yola çıktı. Allah yaralılara şifa, hayatını kaybedenlere rahmet eylesin. Bütün çalışanlarıma teşekkür ediyorum. Ayrıca deprem bölgesine şuan için 5 ekip ve 4 araç gönderdik. Dönüşümlü olarak bu ekipleri değiştireceğiz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.