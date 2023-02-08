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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş VEDAŞ ekiplerinden deprem bölgesine yardım

AA

Muş VEDAŞ ekiplerinden deprem bölgesine yardım

MUŞ (AA) - Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş (VEDAŞ) Muş İl Müdürlüğünde çalışan personel, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremde mağdur olan vatandaşlar için toplanan yardımları bölgeye gönderildi.

Yaraların sarılması için yardım kampanyasına destek veren VEDAŞ İl Müdürlüğü çalışanları, kuru gıda, bebek bezi, bebek maması, su, kıyafet, halı, battaniye gibi yaşam malzemesi topladı.

Kamyona yüklenen yardım malzemeleri, deprem bölgesine doğru yola çıktı.

VEDAŞ İl Müdürü Suat Coşar, gazetecilere, yaşanan depremin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Depremzedeler için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Coşar, "Personelimiz deprem mağduru vatandaşlar için yardım toplamaya karar verdi. Biz de İl Müdürlüğü olarak öncülük ettik. Bir kamyon yaşam malzemesi topladık. Kamyonumuz deprem bölgesine gitmek için yola çıktı. Allah yaralılara şifa, hayatını kaybedenlere rahmet eylesin. Bütün çalışanlarıma teşekkür ediyorum. Ayrıca deprem bölgesine şuan için 5 ekip ve 4 araç gönderdik. Dönüşümlü olarak bu ekipleri değiştireceğiz."

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