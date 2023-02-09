Muş'tan deprem bölgesine giden AFAD ekibi, enkaz altından 2 kişiyi kurtardı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı ve yaralı sayısı son durum ne?

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUŞ (AA) - Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla Muş'tan Diyarbakır'a giden ekip, yıkılan binanın enkazından 2 kişiyi kurtardı.

Muş'tan deprem bölgesine sevk edilen 14 AFAD arama kurtarma teknisyeni, Diyarbakır'da yürütülen arama kurtarma çalışmalarında görevlendirildi.

Bağlar Mahallesi'ndeki Dündar Apartmanı'nda çalışma yürüten ekipler, ilk olarak enkaz altındaki Barış Doğan'a ulaştı. Yaralı kurtarılan Doğan'ı sağlık görevlilerine teslim eden AFAD ekipleri, daha sonra eşi Remziye Doğan'ı yaralı çıkardı.

Ekipler, görevlendirildikleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan Muş'tan AFAD arama kurtarma teknisyeni, AFAD gönüllüleri, sivil toplum kuruluşu arama kurtarma ekipleri, güvenlik korucusu, Milli Eğitim Müdürlüğü arama kurtarma ekiplerinden oluşan 461 kişi Osmaniye, Diyarbakır, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Şanlıurfa'ya gönderildi.



AFAD İl Müdürü Taha Yasin Çekiç ise Osmaniye'ye görevlendirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.