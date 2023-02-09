Muş'ta deprem bölgesine yardımlar sürüyor

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MUŞ (AA) - Muş'un Malazgirt Malazgirt Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Malazgirt Belediyesi ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerin iş birliğiyle depremzedeler için başlatılan yardım kampanyası devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Malazgirt Kaymakamlığı ve Malazgirt Belediyesi'nin çağrısıyla vatandaşlar depremzedeler için yardım seferberliği başlattı.

İlçedeki spor salonunda toplanan malzemeler, görevliler tarafından paketlenerek tırlara yüklendi. Kaymakam Göksu Bayram, Belediye Başkanı Cengiz Altın ve Konakkuran Belde Belediye Başkanı Abdurrahman Ömeroğlu da görevlilere yardım etti.

Malazgirt ilçesinden deprem bölgesine 3 tır ve 5 kamyon yardım malzemesi gönderildi.

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