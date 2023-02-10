Muş'ta gönüllü kadınlar, "asrın felaketi"nden etkilenenler için pasta ve kek üretiyor

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MUŞ (AA) - Muş'ta gönüllü kadınlar, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenenlerin gıda ihtiyacını karşılamak amacıyla günlük 10 bin pasta, kek, poğaça ve çörek üretmeye başladı.

Yardım çağrılarına kayıtsız kalmayarak Muş Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde bir araya gelen 60 kadın, ürettikleri unlu mamuller ile depremzedelerin yaralarını sarmaya çalışıyor.

Muş Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Tahsin Oral, AA muhabirine, deprem sonrası çalışanlar ve usta öğreticilerle neler yapabilecekleri konusunda istişarelerde bulunduklarını söyledi.

İlk günlerde temel gıda, mont ve bot gibi yardım malzemelerini gönderdiklerini anlatan Oral, "İstişareler sonrası usta öğreticilerimiz, kursiyerlerimiz ve personelimizden oluşan 60 gönüllü kadın, aldığımız malzemelerle günlük 10 bin pasta, kek, poğaça ve çörek yapmaya başladı. Bunlar hem bölgedeki depremzedelere hem de enkaz altında arama kurtarma çalışmaları yapan ekiplere ulaştırılarak ihtiyaçları karşılanacak." diye konuştu.

Usta üreticilerden Şafak Yazıcı da 3 gün önce bir araya geldikleri gönüllü kadınlarla depremzedeler için pasta, poğaça ve çörek yapmaya karar verdiklerini dile getirdi.

Gönüllü kadınlardan Hülya Biçici de depremzedelere yardımcı olmaya çalıştıklarını kaydederek, "Allah herkese yardım etsin. Yardımlarımız devam edecek." dedi.



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