Kahramanmaraş'ta bir kadın depremden 105 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

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MUŞ (AA) - Muş'tan, arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere Kahramanmaraş'a giden 112 Acil Servis görevlileri, diğer ekiplerin de desteğiyle bir kadını 105. saatte enkazdan sağ çıkardı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Muş'tan Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde görevlendirilen sağlık ekipleri, bölgedeki diğer ekiplerle Kulla Mahallesi'nde bir binanın enkazında çalışma yürüttü.

Ekipler, depremden 105 saat sonra 33 yaşındaki Elif Kazan'ı, enkaz altından sağ çıkarmanın mutluluğunu yaşadı. Yorgan yüklüğüne sığındığı belirlenen Kazan, Muş 112 Acil Servis ekipleri tarafından Elbistan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Bölgede koordinasyonu sağlayan Muş Valisi İlker Gündüzöz, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya ekiplerle bir araya gelerek tebrik etti.

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