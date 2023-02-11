Adıyaman'dan Muş'a getirilen depremzede 3 aile otele yerleştirildi

MUŞ (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Adıyamanlı 3 aile, Muş'ta depremzedeler için tahsis edilen otele yerleştirildi.

Depremzedelerin yaralarını sarmak için çalışma yürüten Muş Belediyesi, depremin yıkama neden olduğu Adıyaman'dan kente gelen, aralarında çocukların da bulunduğu 15 kişilik 3 ailenin otelde misafir edilmesini sağladı.

Depremzedelerden Mehmet Suat Şahin, AA muhabirine, yaşadıkları binanın ağır hasar gördüğünü, çocuklarıyla evden güçlükle çıkabildiklerini söyledi.

Akrabalarıyla Muş'a geldiklerini belirten Şahin, "Çok zor günler geçirdik. Bir arkadaşımızın vesilesiyle Muş Belediye Başkanımız Feyat Asya'nın geldiğimizden bilgisi oldu. Bizi arayarak ilgileneceğini söyledi. Bir otele yerleştik. Bizimle yakından ilgilendiler. Üç gecedir burada ağırlıyorlar. Otelde çalışan abla bir poşet kıyafet getirdi. Çok duygulandık. Memleketimizin tamamı çok yardımsever. Allah herkesten razı olsun." diye konuştu.

Depremin çok şiddetli olduğunu, bir odadan diğerine geçemediklerini dile getiren Şahin, "Korkunç bir gürültü vardı. Ayakta durmakta zorlanıyorduk. Sonra can havliyle kendimizi dışarı attık. Merdivenlerimiz çökmüş, duvarlar yıkılmıştı. Kayarak, birbirimize tutunarak dışarıya çıktık. Allah bir daha hiç kimseye böyle bir felaket yaşatmasın." dedi.

Şahin, halen enkaz altında kurtarılmaya bekleyen akrabalarının olduğunu anlattı.



Özellikle ikinci depremi daha fazla hissettiklerini aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Ağır hasar alan binalar ikinci depremde çökmeye başladı. Çok korkunç bir şeydi. İlk depremde herkes elleriyle enkazı kaldırmaya çalışıyordu. Biz de 2'si canlı, 4 kişiyi enkazdan çıkardık. Bunlar çok üstteydi. Aşağılara inmek mümkün değildi. İstanbul depremini televizyonlardan hatırlıyoruz ama böylesine anlayamamıştık. Orada yapılan çalışmalar çok büyük ve değerli. Burada bize yapılan yardımlar karşısında çok duygulandık. Allah hepsinden razı olsun."



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