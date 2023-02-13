Muş'tan deprem bölgesine giden Mehmetçik'ten depremzedelere şefkat eli

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MUŞ (AA) - Muş'tan, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesine giden jandarma ekipleri, depremzedeler için çadır kurdu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Muş'tan Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde görevlendirilen İl Jandarma Komutanlığına bağlı güvenlik güçleri, depremzedelerin yaralarının sarılmasına yönelik çalışmalara destek veriyor.



Güvenlik güçleri, ülkenin birçok yerinden kente gönderilen yardımları da vatandaşlara ulaştırıyor.

Bölgede koordinasyonu sağlayan Muş Valisi İlker Gündüzöz, çadır kuran jandarma ekiplerini ziyaret ederek çalışmalarında başarı diledi.







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