Muş'ta meslek lisesi öğrencileri, depremzedeler için soba üretiyor

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MUŞ (AA) - Muş'ta meslek lisesi öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremden etkilenenler için soba üretiyor.

Milli Eğitim Bakanlığının talimatları üzerine, Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal Bölümü öğretmen ve öğrencileri, depremzedelerin ısınma ihtiyacının karşılanması için çalışma yürütüyor.

Okulun Metal Bölümü atölyesinde temin edilen malzemelerle çadırda kullanıma uygun üretilen sobalar, AFAD koordinasyonunda deprem bölgelerine gönderiliyor.

Çalışmaları inceleyen İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, gazetecilere, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremden etkilenenlerin ihtiyaçlarını gidermek amacıyla çadırda kullanılacak sobaları lise öğrencilerinin destekleriyle üretmeye çalıştıklarını söyledi.

Üretilen sobaların bir kısmını depremzedelere gönderdiklerini ifade eden Kıvanç, şöyle konuştu:

"Bakanlığımızın talimat ve destekleriyle Muş, Malatya ile kardeş il olarak seçildi. Biz de ürettiğimiz sobaları en yakın ilimiz olan Malatya şehrine göndermekteyiz. Burada emeği geçen başta yönetici, öğretmen ve öğrencilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Öğrencilerimiz gece ve gündüz çalışarak vardiyalı şekilde soba üretecekler. Bizler de depremzede vatandaşlarımıza hızlı bir şekilde ulaştıracağız. Bugüne kadar 70 soba Adıyaman'a, 70 soba da Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesine gönderildi."

Metal Bölümü Şefi Veysel Bulak ise okul bünyesinde daha önce döner sermaye kapsamında üretim yaptıklarını aktardı.

Milli Eğitim Bakanlığının tüm illere, depremzedelere soba üretimi için talimat gönderdiğini belirten Bulak, "Bu kapsamda okulumuzda deprem bölgesi için soba üretimi yapıyoruz. Öğrencilerimizle birlikte seri üretime geçtik. Günde ortalama 40 soba üretiyoruz ve AFAD İl Müdürlüğüne teslim ediyoruz." dedi.

Metal bölümü öğrencisi Menderes Erim de "Öğretmen ve arkadaşlarımızla depremde etkilenen vatandaşlar için soba üretiyoruz. Bu sobalar deprem bölgesine gönderilecek." diye konuştu.

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