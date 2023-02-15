Muş'a gelen depremzede çocuklar için oyun alanları oluşturuldu

MUŞ (AA) - Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Muş Valiliği koordinasyonunda aileleriyle kente gelen depremzede çocuklar, oyun alanlarında eğlenceli vakit geçiriyor.

Depremden etkilenen illerden kendi imkanları ve kurumların yardımıyla Muş'a gelerek öğretmenevine yerleştirilen ailelere, ilgili kurumlar tarafından gerekli destekler veriliyor.

Valilik koordinasyonunda aileleri ziyaret eden görevliler hem ihtiyaç duydukları yardımları götürüyor hem de psikososyal destek vermeye çalışıyor.

Öğretmenevinde çocuklar için de oyun alanları oluşturan görevliler, bu sayede öğretmenler eşliğinde oyunlar oynayarak çocukların eğlenceli vakit geçirmeleri sağlanıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, gazetecilere, Muş'un Malatya ile kardeş il olarak eşleştirildiğini söyledi.

Malatya'dan gelen 80 kişiyi öğretmenevinde misafir ettiklerini belirten Kıvanç, "Misafirleri konuk ettiğimiz sürece tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Çocuklara öğretmenevinin bir bölümünde psikososyal destek verilmektedir. Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden gelen uzmanlar çocuklarımızla iletişim kurmakta ve depremin psikolojisinden uzaklaşmaları için çaba sarf etmektedir. Rehber öğretmenlerimiz de destek vermektedir." ifadelerini kullandı.

- "Destek verenlerden Allah razı olsun"

Malatya'dan Muş'a gelen 2 çocuk annesi Arzu Düşünüklü, ilk depremde yatak ve dolapların yerlerinden oynamaya başladığını belirtti.

Çocuklarla güvenli alana geçmeye çalıştıklarını aktaran Düşünüklü, şunları kaydetti:

"Sonra ikinci büyük depremi yaşadık. İkinci deprem de çok ağır yıkımlara neden oldu. Biz araba ile yolda giderken sağımızda solumuzda binaların yıkılışını, arabaların üzerine düşüşünü gördük. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Akrabalarımızdan, yakın dostlarımızdan enkaz altında kalanlar var, ailece yok olanlar var. Çok zor bir durum. Muş'ta çok iyi karşılandık. Çocukların psikolojileri nasıl düzelecek derken her anımızda yanımızdalar. Bizimle çok iyi ilgilendiler. Oyun alanında çocukların öğretmen ablaları vardı, hepsi çocuklarla ilgileniyorlar."

Depremzede Mehmet Nuri Düşünüklü de "Depremden dolayı mağdur olan insanlar eminim her yerde aynı yardımı alıyorlardır. Çocuklarımız için sıcak bir yuva bulabilir miyiz ya da yakınlarımıza sığınabilir miyiz diye düşündük. İnsanlar bizlere yardım etmek için seferber oldu. Öğretmenevinde çocuklarımız çok güzel zaman geçiriyor. Çocuklarımız ablaları ile oyunlar oynuyor. Kendi ev ortamımızda bulamadıklarımızı burada bulduk. İnşallah çocuklarımız bu psikolojiyi bir an önce atlatırlar." diye konuştu.

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