Muş Valiliği koordinesindeki ekipler, Nurhak ilçesindeki depremzedeler için çadır kent kurdu

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MUŞ (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde çalışmalarını sürdüren Muş Valiliği koordinesindeki ekipler, afetzedeler için çadır kent oluşturdu.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Nurhak ilçesine görevlendirilen Muş Valisi İlker Gündüzöz'ün koordinesinde depremzedelerin yaşadığı sorunların giderilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

İlçeye giden Muş İl Jandarma Komutanlığında görevli personel, ilçenin birçok noktasında insanların geçici barınma sorununun giderilmesi amacıyla kurduğu çadır kente vatandaşları yerleştiriyor.

Vatandaşların tüm temel ihtiyaçlarının karşılandığı çadır kentte, güvenlik güçleri de 24 saat nöbet tutarak depremzedelerin güvenliğini sağlıyor.

Çadır kenti ziyaret ederek vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Gündüzöz, yaraların sarılması için devletin tüm imkanlarını seferber ettiklerini belirtti.

Depremzedeler de hizmetlerinden ve desteğinden dolayı Gündüzöz'e teşekkür etti.

Depremde evi yıkılan Nasır Kaya, Muş Valiliği tarafından kurulan çadırlarda barındıklarını söyledi.

Gereken tüm yardımların yapıldığını anlatan Kaya, "Evimiz depremden dolayı yıkıldı. Gıda yardımlarımızı alarak çadırda yaşamımıza devam ediyoruz. Allah devletimize zeval vermesin, milletimizin başı sağ olsun." dedi.

Evlerinin 2 yıl önce yapıldığını belirten Ayşe Kaya, "Evimiz çok yeniydi, oturamadık içinde. Eşim yurt dışına gidip geliyordu, onun 45 yıllık emeğiydi. Çadırımız, sobamız jandarmalarımız tarafından kuruldu. Allah bin kere razı olsun." ifadelerini kullandı.

Kullar Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlardan Hüsna Öztürk, şunları dile getirdi:



"Depremde devletimiz yanımızda oldu. Bize sıcak yemek veriyorlar, çadırlarımızı kurdular, her ihtiyacımızı karşılıyorlar. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Asker, polis sobamızı kuruyor. Elektriğimizi çektiler, suyumuzu, yiyeceğimizi ve giyeceğimizi getiriyorlar."

72 yaşındaki Elif Baş ise "Deprem oldu korkudan çadırlara geldik. Devlet bize yardım etti. Askerlerimiz çadırlarımızı, sobalarımızı kurdular sağ olsunlar. Onların desteğiyle yaşıyoruz." diye konuştu.

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