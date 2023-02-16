Muş'tan Kahramanmaraş'a giden ekipler yaraların sarılması için çaba gösteriyor

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MUŞ (AA) - Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği Nurhak ilçesine giden Muş Valiliği koordinesindeki ekipler, depremzedelerin yaralarının sarılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.



Muş Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, depremin ardından İçişleri Bakanlığınca Nurhak ilçesine görevlendirilen Muş Valisi İlker Gündüzöz, kapalı pazar alanına lojistik depo oluşturulması için ekiplere talimat verdi.



Bunun üzerine Muş İl Özel İdaresince, 15 iş makinası, lojistik araç ve 30 personelle lojistik deponun kurulması için çalışma başlattı.



Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, "Sayın Valimizin talimatlarıyla hizmetler üretmekteyiz. Kardan dolayı yol açma çalışmaları, mahallelere su verme işlerini yürütüyoruz. Mıcırları zemine serip iş makinelerimizle depoları kuracağız. Buradaki halkımıza lojistik hizmeti vermek için depo alanı oluşturuyoruz. Muş Valiliği olarak Nurhak ilçesi halkının bütün yaralarını sarıp, bütün hizmetleri tamamlamadan buradan ayrılmayacağız. Halkımızın acısını paylaşıyoruz. Ölenlere rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz." diye konuştu.

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