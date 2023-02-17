Muş'tan Kahramanmaraş'a giden gençler depremzede çocukları eğlendiriyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUŞ (AA) - Muş'tan, 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesine giden gençlik merkezi liderleri, çadır kentlerde kalan çocukların oyunlar oynayarak eğlenceli vakit geçirmelerini sağlıyor.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesindeki gençlik merkezi liderleri, depremden etkilenen çocuklar için etkinlikler düzenliyor.

Çadır kentleri gezerek çocuklarla oyunlar oynayan gençler, yüzlerini boyayıp oyuncaklar hediye ettikleri çocukların depremin psikolojisinden uzaklaşmalarını sağlamaya çalışıyor.

İçişleri Bakanlığınca Nurhak ilçesine görevlendirilen Muş Valisi İlker Gündüzöz'ün koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, kentten deprem bölgesine giden berberler de çadır kentlerde barınan vatandaşlar ve çocukların tıraşını yapıyor.

Gönüllü gençlerden Mert Kayadelen, çocuklara psikososyal destek vermek ve eğlenmelerini sağlamak amacıyla ilçeye geldiklerini söyledi.

Çocuklarla oyunlar oynadıklarını, resim yaptıklarını anlatan Kayadelen, "Elimizden geldiğince ihtiyaçlarını gidermeye çalıştık. Oyuncaklar getirdik. Elimizden geldiğince diğer bölgeleri de gezeceğiz. Burası depremden etkilenen bir bölge. Maalesef çocuklarımız üzgün. Vatandaşlarımızın yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Hem gençlerle hem yaşlılarımızla hem de çocuklarla güzel vakit geçirmeye çalışıyoruz. Çocukların gönlüne dokunup, onları mutlu etmeye çalışıyoruz."

Çadırda geçici olarak barınan vatandaşlardan Hanım Yılmaz ise "Muş Valiliği Gençlik Merkezinden gelen gençler bize yardımcı oluyorlar, çocuklarla oyunlar oynuyorlar. Çocuklarımız için iyi oluyor. Çocuklarımıza oyuncaklar getirdiler. Çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.