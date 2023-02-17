Adıyamanlı depremzede hamile kadın, Muş'ta bebeğini kucağına aldı

MUŞ (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma yol açtığı Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinden Muş'a gelen 37 yaşındaki Semra Toptaş, üçüncü çocuğunu dünyaya getirdi.

Depremin ardından Adıyaman'daki evleri hasar gören ve Muş Valiliği koordinasyonunda kentteki yurda yerleştirilen 2 çocuk annesi Toptaş, kentteki özel bir hastanede sezaryenle doğum yaptı.

"Asya" ismini verdikleri üçüncü bebeğini kucağına almanın sevincini yaşayan Toptaş, gazetecilere, bebeğin sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmesinin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Depreme Adıyaman'daki evinde yakalandığını anlatan Toptaş, şöyle konuştu:

"Deprem anında eşim ve çocuklarımla hemen dışarıya kaçtık. Evimiz ağır hasar aldı. 4 gün arabada kaldık. Daha sonra Muş'a geldik. Burada rahatsızlanarak özel bir hastaneye geldim ve hemen acil sezaryenle bebeği aldılar. Bebeğimiz 4,5 kilo olarak doğdu. Çok şükür bebeğim sağlık bir şekilde dünyaya geldi. Diğer çocuklarım, ailem hepimiz iyiyiz çok şükür. Doğum yaptığım hastanede doktorlar bebeğimin ismini 'Asya' olarak bıraktı. Burada her şeyimizle ilgileniyorlar. Allah hepsinden razı olsun. Allah bir daha böyle bir acıyı hiç kimseye yaşatmasın."

Danişment Gazi Yurt Müdürü Hasan Yarçin, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak yurtları depremzede aileler için açtıklarını söyledi.

Yurda yerleşen Toptaş'ın doğum yaptığını ifade eden Yarçin, "Hastaneden taburcu olduktan sonra anne ve çocuğunu yurdumuza alarak her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için çaba gösteriyoruz. Devletimizin bütün imkanlarını depremzede ailelere seferber ettik. Tüm kurumlarla ailelere yardımcı olmaya çalışıyoruz." dedi.

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