Malazgirt'te depremzedeler için yardım çalışmaları devam ediyor

VAN (AA) - Malazgirt Kaymakamlığı ve Belediye işbirliğiyle "Asrın felaketi"nden etkilenen bölgeler için başlatılan yardım kampanyası devam ediyor.
İlçedeki spor salonunda toplanan yardım malzemeleri, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Malazgirt Belediyesi görevlileri, jandarma, polis, öğretmen ve gönüllüler tarafından paketlenerek araçlara yükleniyor.
Kaymakam Göksü Bayram, depremzedeler için başlattıkları yardım kampanyasının devam ettiğini söyledi.
Depremde yaşamını yitirenlere rahmet, yaralılara şifa dileyen Bayram, deprem bölgesine yardımları süreceğini aktardı.