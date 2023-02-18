Muş'ta yurda yerleştirilen depremzedeler, yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı

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MUŞ (AA) - Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen depremlerin ardından Adıyaman'dan Muş'a gelerek yurtlara yerleştirilen afetzedeler, yaşadıkları korku dolu anları gözyaşlarıyla anlattı.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinden eşi ve çocuklarıyla geldiği Muş'ta misafir edilen Fadime Toptaş, deprem olduğu gece kızı Züleyha'yı uyutmaya çalıştığını ancak kızının "deprem olacak" diye uyumak istemediğini söyledi.

Kızını sakinleştirerek teselli etmeye çalıştığını belirten Toptaş, kızı uyuduktan sonra içine korku düştüğünü, deprem olursa çocuklarına birşey olmaması için dua ettiğini dile getirdi.

Çocuklarıyla ayrı odalarda uyudukları sırada büyük bir sarsıntı yaşadıklarını ifade eden Toptaş, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Deprem olunca aklıma çocuklarım geldi. Onların olduğu odaya giderken dolap eşimin üzerine düştüğü için gelemedi. 3 çocuğumla yatakların yanına çömeldik. Ev yıkılmaya başladı. Çocuklarımı sakinleştirip evin yıkılması durumda enkaz altından çıkarılabilmek için çare aradım. Sarsıntıyla düşen dolaplar çıkış yolumuzu kapatmıştı. Sonra bir anda oluşan boşluktan çocuklarımla çıkmayı başardık. Yan taraftaki bina üzerimize doğru yıkıldı. Nasıl çıktığımızı hatırlamıyorum ama üst yola çıktık. Geceyi arabada geçirdik."

Muş'ta çok iyi ağırlandıklarını, kendilerine her türlü kolaylığın sağlandığını belirten Toptaş, "Çocuklarımızın ihtiyaçlarını giderebiliyoruz, namazımızı kılabiliyoruz, yemek yiyebiliyoruz. Her türlü ihtiyacımız karşılandı. Bundan sonra çocuklarımız için ayakta durmaya çalışacağız. İnşallah bunların hepsi geçecek. Böyle bir acıda Türkiye'nin tek yürek olduğunu görüyoruz. Kardeşliği hissettik burada. Allah devletimize zeval vermesin." dedi.

- "Aynı aileden birçok kişiyi kaybettik"

Depreme uykuda yakalandıklarını anlatan Sabiha Toptaş ise sarsıntı sırasında çocuklarını alarak dışarı kaçmak istediğini ancak başarılı olamadığını söyledi.

Çok büyük bir gürültünün olduğunu dile getiren Toptaş, şöyle konuştu:



"Küçük çocuğum yatağın altına girmişti. Çok korkuyordu, ağlıyordu. Deprem devam ederken eşimi baygın gördüm. Evlerimizde çok hasar oluştu ama çok şükür canımızı kurtardık. 1-2 gün arabada yattık. Sonra yeğenim Muş'ta öğretmenlik yapıyor. Onun çağrısıyla Muş’a geldik. Muş Valiliği bizi buraya davet ederek yerleştirdi. Allah hepsinden razı olsun. Depremde Adıyaman'da birçok yakınımızı kaybettik. Acımız büyük ama yapacak bir şey yok. Allah'tan gelen baş göz üstüne."

Danişmend Gazi Yurt Müdürü Hasan Yarçin da yaklaşık 100 depremzedenin yurda yerleştirildiğini bildirerek, "Yurdumuzun kapısını depremzedelerimize açtık. Buraya gelen ailelerimize hizmet veriyoruz. Yurtta acil ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir çarşı, çocuklar için ücretsiz mini market açtık. Devletimizin tüm imkanlarını, depremzedelerimiz için seferber etmiş durumdayız. Valiliğimiz koordinesinde gelen depremzedeleri ağırlıyoruz." ifadelerini kullandı.



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