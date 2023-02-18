Muş Valiliğinden Nurhak'taki besicilere 250 ton yem desteği

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MUŞ (AA) - Muş Valiliği, "asrın felaketi" olarak nitelenen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde hayvanlarını beslemekte güçlük yaşayan besicilere 250 ton yem ve arpa posası dağıttı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Nurhak'ta görevlendirilen Muş Valisi İlker Gündüzöz'ün koordinesinde ekipler, hayatın normalleşmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Tarım ve Orman Bakanlığı ile hayırseverlerin desteğiyle 30 bin küçükbaş ve 1600 büyükbaş hayvan varlığının bulunduğu ilçede 700 çiftçiye 250 ton yem ve arpa posası desteği sağlandı.

Gönderilen yem ve arpa posası, Muş Valiliği koordinesinde besicilere dağıtıldı. İlçede görevli Muş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aracı bulunmayan besicilerin yemlerini polis araçlarıyla kapılarına kadar taşıdı.

Besicilerden Cemal Maden, deprem nedeniyle ahırının zarar gördüğünü ve hayvanların dışarıda kaldığını söyledi.

Evinin de yıkıldığını anlatan Maden, "Şu anda çadırda kalıyorum. Sağ olsun Muş Valiliğimiz, kaymakamlıklarımız, askerimiz, polisimiz geldiler bize yardımcı oldular. Yemimiz aracımız olmadığı için dışarıda kalmıştı, polis arkadaşlarımız yemleri alıp çadırımıza kadar getirdi. Allah hepsinden razı olsun." dedi.

Besici Durmuş Mehmet Doğan ise "Deprem nedeniyle ahırımın bir bölümü yıkıldı. Yem sıkıntısı yaşadığımız için Muş Valiliğimiz gereken yardımı yaparak bizlere yem verdi. 200 hayvanım var. Yemlerimi teslim aldım. Allah devletimize zeval vermesin." diye konuştu.

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