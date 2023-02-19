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Nurhak'ta enkaz altında kalan 3 küçükbaş hayvan depremin 14'üncü gününde kurtarıldı

AA

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde deprem sırasında yıkılan ahırın enkazı altında kalan 2 koyun ve bir kuzu, depremin 14. gününde kurtarıldı.

Nurhak'ta enkaz altında kalan 3 küçükbaş hayvan depremin 14'üncü gününde kurtarıldı

MUŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde deprem sırasında yıkılan ahırın enkazı altında kalan 2 koyun ve bir kuzu, depremin 14. gününde kurtarıldı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığınca Kahramanmaraş Nurhak'ta görevlendirilen Muş Valisi İlker Gündüzöz'ün koordinesindeki ekipler, hayatın normalleşmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Gündüzöz'ün talimatlarıyla ilçede arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına devam eden ekipler, Barış Mahallesi'nde enkazdan hayvan sesi duydu.

Bunun üzerine bölgedeki çalışmaları yoğunlaştıran ekipler, depremin 14. gününde enkaz altında kalan 2 koyun ve kuzuya ulaştı.

Koyunları ve kuzuyu açtıkları boşluktan çıkaran ekipler, kuzuya "Umut" adını verdi.

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