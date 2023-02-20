Muş Valisi Gündüzöz, 83 yaşındaki depremzede kadının pasaport talebini yerine getirdi

MUŞ (AA) - Muş Valisi İlker Gündüzöz, Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde depremde evi hasar gören 83 yaşındaki Elif Tunç'un yurtdışına çıkabilmesi için talep ettiği pasaport başvurusunu yerine getirdi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, depremin ardından İçişleri Bakanlığınca Nurhak Koordinatörü olarak görevlendirilen Gündüzöz, çadır kentlerde geçici olarak barınan depremzede ailelerin yanı sıra hane ziyaretlerini de sürdürüyor.

Vali Gündüzöz, ilçeye bağlı Seyitaliler Mahallesi'nde yaşayan Elif ve Hüseyin Göksu, çiftini ziyaret etti.

Kızı ve damadıyla birlikte yaşayan Elif Tunç, Almanya'daki çocuklarının yanına gitmek için pasaport çıkarılması talebinde bulundu.

Ailenin talebinin alınması üzerine Muş Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Gezici Kayıt Terminali Uygulaması ekibi ilçeye geldi.

Ekipler, Vali Yardımcısı Mustafa Ayvat eşliğinde aileyi ziyaret ederek, Elif Tunç'un pasaport ve kimlik müracaatını aldı.

Verilen hizmetten dolayı yetkililere teşekkür eden Elif Tunç'un kızı Elif Göksu, "Kardeşlerim yurtdışında yaşıyor. Annemi göndermek için Sayın Valimize başvurduk. O da Allah razı olsun dün geldi. Bugün pasaport için bütün işlemler yapıldı." dedi.

Elif Tunç'un damadı Hüseyin Göksu da "Kayınvalidemin yurtdışına gitmesi için pasaport talebinde bulunduk. O da sağ olsun talimat verdi ve Vali Yardımcısı Mustafa Ayvat ile Muş Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürü Veysel Aktaş geldiler, işlemleri tam olarak yaptılar. En kısa zamanda da pasaportumuzu vereceklerini söyledilr. Hepsine teşekkür ediyoruz. Kayınvalidemi yurtdışına gönderdikten sonra eşim ve oğlumla beraber çadır kente geçeceğiz. Geçici olarak orada barınacağız." diye konuştu.

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