Türk Kızılay, Muş'taki depremzedelerin yemek ihtiyacını karşılıyor

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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MUŞ (AA) - Türk Kızılay Muş Şubesi, kentte otel, yurt ve sosyal tesislere yerleştirilen 150 depremzede aileye yemek dağıtıyor.

Gıyasettin Bingöl Aşevi'nde çalışan gönüllüler, kazanlarda pişirdikleri 3 çeşit yemeği değişik illerden gelen depremzedelere ulaştırıyor.

Türk Kızılay Şube Başkanı Faik Aktaş, gazetecilere, pişirilen yemeklerin ekipler tarafından 11 noktada dağıtıldığını söyledi.

Valiliğin koordinesinde kente gelen depremzede ailelerin yemek ve giyim ihtiyaçlarını karşılamak için çaba gösterdiklerini belirten Aktaş, şunları kaydetti:

"Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından tespit edilen ve kamu misafirhaneleri, öğrenci yurtları ve otellere yerleştirilen depremzedelerimiz için burada pişirilen 1700 porsiyon yemeğimiz vakıftaki görevli ekiplerin de yardımıyla dağıtılıyor. Günlük 150 aileye yemek veriyoruz. İlimize gelen aileleri ziyaret eden gönüllülerimiz, ihtiyaçlarını belirliyorlar. Bugüne kadar 500 kişiye giyim yardımı yapıldı. Gelen talepler doğrultusunda depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyoruz."





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