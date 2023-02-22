Muş'tan deprem bölgesine 85 ton yem sevkiyatı yapıldı

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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MUŞ (AA) - Muş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile hayırseverler, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde hayvanlarını beslemekte güçlük çeken besicilere 85 ton yem desteğinde bulundu.

Valilik koordinesinde, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden etkilenenlerin yaralarının sarılmasına yönelik yardım kampanyası sürdürülüyor.



Kentteki besiciler, deprem bölgesindeki illerde yaşayan vatandaşların hayvanları için İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne ot ve saman bağışı yapıyor. Toplanan yemler, tır ve kamyonlarla ihtiyaç duyulan illere gönderiliyor.

Muş Damızlık Birliği Başkanı Cemal Aral, AA muhabirine, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve hayırseverlerin desteğiyle toplanan 85 ton yemi deprem bölgesine gönderdiklerini söyledi.

Hayvanlarını beslemekte güçlük yaşayan besicilere destek olmaya çalıştıklarını belirten Aral, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde yaklaşık 12 bin küçükbaş, 1500 büyükbaş hayvan bulunuyor. 125 küçükbaş, 50 de büyükbaş hayvanın telef olduğunu öğrendik. Besiciler olarak mağdur çiftçilere destek vermemiz gerekiyor. Bölgeye yem ulaşmazsa çok sayıda hayvan telef olacak, hayvancılık zarar görecek. İlimizdeki besicilerin desteğiyle deprem bölgesine 85 ton yem sevkiyatı gerçekleştirdik."

Besici Mustafa Erdoğan ise kendi aracıyla köyleri dolaşarak deprem bölgesindeki hayvanlar için yem topladığını aktardı.

Erdoğan, "Gönüllü olarak topladığım yemi İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim ettim. Deprem bölgesindeki çiftçi kardeşlerimize destek olmak için yem toplamaya devam edeceğim." dedi.

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