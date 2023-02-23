Muş Belediyesinin deprem bölgesine destekleri devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş Belediyesinin deprem bölgesine destekleri devam ediyor

AA

Muş Belediyesinin deprem bölgesine destekleri devam ediyor

MUŞ (AA) - Muş Belediyesi "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş'taki depremlerden etkilenenler bölgelerde yaraların sarılması çalışmalarına destek veriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Muş Belediyesi, iş makineleri ve personelleri ilk günden itibaren depremden etkilenen illerin yükünü hafifletmek için mücadele ediyor.

Malatya'da bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, kente döner dönmez ihtiyaç duyulan yeni ekip ve iş makinelerini deprem bölgesine gönderdi.

Herkesi derinden etkileyen bir deprem felaketi yaşadıklarını belirten Asya, ilk günden itibaren devletin tüm imkanlarını 11 ilin yaralarını sarmak için seferber ettiğini söyledi.

Belediye olarak ilk etapta deprem bölgesine iş makinesi ve ekip gönderdiklerini ifade eden Asya, "Birçok iş makinesi ve ekiplerimiz Gaziantep, Hatay, Adıyaman ve Malatya'da görev yaparken bazıları da Muş Valiliğimiz koordinesindeki Kahramanmaraş Nurhak bölgesinde çalışmalarını sürdürdü. Deprem bölgelerinde daha koordineli çalışmalar yürütmek için yeni planlamalar yaptık. Geçtiğimiz günlerde AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mehmet Özhaseki başkanlığında Malatya'da bir koordinasyon toplantısı gerçekleştirdik. Depremin izlerini bir an önce silmek ve söz konusu bölgelerin normal yaşama dönmelerini sağlamak için yeni kararlar aldık." diye konuştu.

Ekiplerin daha koordineli ve etkili bir çalışma ortaya çıkarması için tek bölgede toplanma kararı aldıklarını vurgulayan Asya, şunları kaydetti:

"Muş Belediyesi olarak Balıkesir Büyükşehir, Sivas, Elazığ, Bingöl, Bitlis il belediyelerimiz ve 22 ilçe belediyemizle depremden en fazla etkilenen illerimizden biri olan Malatya'da görev alacağız. İnşallah dayanışma ruhu ile Malatya'nın yeniden inşası ve ihyası için canla başla çalışacağız. Bugün de Muş'a gelir gelmez dün Malatya'da yaptığımız toplantı sonrası iş makineleri ve personellerimizi bölgeye gönderdik. Ekiplerimiz sürekli değişecek şekilde bir planlama yapacağız. Düzenli olarak bölgeye gidip geleceğiz. İnşallah kısa sürede depremin izlerini sileceğiz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Muş'tan deprem bölgesine 85 ton yem sevkiyatı yapıldı
YEREL HABERLER Muş'tan deprem bölgesine 85 ton yem sevkiyatı yapıldı
Türk Kızılay, Muş'taki depremzedelerin yemek ihtiyacını karşılıyor
YEREL HABERLER Türk Kızılay, Muş'taki depremzedelerin yemek ...
Muş'ta öğrencilerin depremzedelere yazdığı mektuplardaki mesajları duygulandırdı
YEREL HABERLER Muş'ta öğrencilerin depremzedelere yazdığı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.