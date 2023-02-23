Muş Belediyesinin deprem bölgesine destekleri devam ediyor

MUŞ (AA) - Muş Belediyesi "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş'taki depremlerden etkilenenler bölgelerde yaraların sarılması çalışmalarına destek veriyor.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Muş Belediyesi, iş makineleri ve personelleri ilk günden itibaren depremden etkilenen illerin yükünü hafifletmek için mücadele ediyor.



Malatya'da bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, kente döner dönmez ihtiyaç duyulan yeni ekip ve iş makinelerini deprem bölgesine gönderdi.

Herkesi derinden etkileyen bir deprem felaketi yaşadıklarını belirten Asya, ilk günden itibaren devletin tüm imkanlarını 11 ilin yaralarını sarmak için seferber ettiğini söyledi.

Belediye olarak ilk etapta deprem bölgesine iş makinesi ve ekip gönderdiklerini ifade eden Asya, "Birçok iş makinesi ve ekiplerimiz Gaziantep, Hatay, Adıyaman ve Malatya'da görev yaparken bazıları da Muş Valiliğimiz koordinesindeki Kahramanmaraş Nurhak bölgesinde çalışmalarını sürdürdü. Deprem bölgelerinde daha koordineli çalışmalar yürütmek için yeni planlamalar yaptık. Geçtiğimiz günlerde AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mehmet Özhaseki başkanlığında Malatya'da bir koordinasyon toplantısı gerçekleştirdik. Depremin izlerini bir an önce silmek ve söz konusu bölgelerin normal yaşama dönmelerini sağlamak için yeni kararlar aldık." diye konuştu.

Ekiplerin daha koordineli ve etkili bir çalışma ortaya çıkarması için tek bölgede toplanma kararı aldıklarını vurgulayan Asya, şunları kaydetti:

"Muş Belediyesi olarak Balıkesir Büyükşehir, Sivas, Elazığ, Bingöl, Bitlis il belediyelerimiz ve 22 ilçe belediyemizle depremden en fazla etkilenen illerimizden biri olan Malatya'da görev alacağız. İnşallah dayanışma ruhu ile Malatya'nın yeniden inşası ve ihyası için canla başla çalışacağız. Bugün de Muş'a gelir gelmez dün Malatya'da yaptığımız toplantı sonrası iş makineleri ve personellerimizi bölgeye gönderdik. Ekiplerimiz sürekli değişecek şekilde bir planlama yapacağız. Düzenli olarak bölgeye gidip geleceğiz. İnşallah kısa sürede depremin izlerini sileceğiz."

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