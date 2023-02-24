Muş'ta lise öğrencilerinden depremzedelere yardım

MUŞ (AA) - Muş'ta Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için yardım kampanyası düzenlendi.

Öğrenciler kampanya kapsamında topladıkları parayı depremzedeler için açılan hesaba yatırdı.

Okulun Müdür Yardımcısı Yunus Yalçın, depremzedelerin yaşadıklarına kayıtsız kalmak istemediklerini söyledi.

Okulda görevli öğretmenlerin deprem bölgesine giderek arama ve kurtarma çalışmalarına katıldığını anlatan Yalçın, "Okulumuzdaki yardım kampanyamızı konteyner alımı üzerine yürütmeye başladık. Öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve velilerimizin katkılarıyla 80 bin lira civarında yardımı topladık. Valimiz İlker Gündüzöz'ün koordinasyonundaki Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesindeki depremzedelerin ihtiyaçlarını gidermek üzere konteyner siparişimizi verdik." dedi.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Fatma Bildirici de "Depremin olduğu andan itibaren okulumuzda tüm öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimizle hem maddi hem de manevi yardımlarda bulunmak amacıyla bir araya geldik. Manevi olarak da okulumuzda 5 Kur'an-ı Kerim hatmi başlattık. Hatimlerimizi depremde vefat eden kardeşlerimizin ruhuna bağışladık. Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın." ifadelerini kullandı.

Öğrenci Zehra Özdemir ise depremden dolayı çok üzgün olduğunu belirterek, "Elimizden gelse daha fazla yardım yapmaya çalışırdık. Biz de aynı durumu yaşayabilirdik. Ailemden alarak biriktirdiğim harçlıklarımı bu yardım kampanyasına bağışladım." şeklinde konuştu.









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