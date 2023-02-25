Muş'tan 25 öğretmen, psikososyal destek için deprem bölgesine gönderildi

MUŞ (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Muş'ta 25 öğretmen, depremden etkilenen çocuklara destek için bölgeye gitti.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından, 25 kişilik psikososyal destek ekibi Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine gönderildi.
İl Müdürü Enver Kıvanç tarafından uğurlanan ekip, depremin oluşturduğu olumsuzluklarla karşı karşıya kalan vatandaşlarla birebir görüşme gerçekleştirerek destek olmaya çalışacak.