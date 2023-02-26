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Muş'ta depremzedelere kaldıkları ev ve yurtlarda psikososyal destek veriliyor

AA

Muş'ta depremzedelere kaldıkları ev ve yurtlarda psikososyal destek veriliyor

MUŞ (AA) - İBRAHİM YALDIZ - Muş Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı psikososyal destek ekipleri, evleri ve yurtları dolaşarak depremden etkilenen illerden kente gelenleri dinliyor ve psikolojik destek sağlıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerden 5 bini aşkın kişi kurumların aracılığı ve kendi imkanlarıyla Muş'a gelerek belirlenen yerlere yerleştirildi.

Evlere ve yurtlara giden psikososyal destek ekipleri, kentteki 1700 kişiyle görüştü, taleplerini dinledi.

Ailelerin ihtiyaçlarını kamu kurumlarına bildirerek gerekli yardımların yapılmasına öncülük eden ekipler, depremzedelere psikolojik destek de sunuyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulbari Aksoy, AA muhabirine, depremden sonra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının talimatıyla harekete geçtiklerini söyledi.

Depremden bu yana her hafta 10 kişilik psikososyal destek ekibini iki araçla Gaziantep'te gönderdiklerini anlatan Aksoy, şöyle konuştu:

"Muş'a gelen depremzedelere yönelik de çalışma yapılması gerekiyordu. Kamu kuruluşlarında ve evlerde misafir edilen depremzedelere ulaşıp, onlara yönelik psikososyal destek çalışmaları yaptık. Çocuklara ve ailelere yönelik çalışmalarımız devam etmekte. Bunun yanında ailelerin ihtiyaçlarına yönelik talepleri kayıt altına alıp ilgili kurumlara yönlendirmeye yapıyoruz. Ekiplerimiz alanda çalışıyor. Ailelerle bire bir görüşmelere başladık. Çocuklar yaşadıkları travmayı atlatabilsin diye çocuklarımızı sinema etkinliği düzenledik."

Ekiplerin depremzedelerin bulundukları yerin uzaklığına bakmadan herkese ulaşmaya çalıştığını belirten Aksoy, "Muş'a 5 binin üzerinde depremzede geldi. 1700 vatandaşımızla yüz yüze görüşmemiz oldu. Bütün gücümüzle çalışıp en kısa sürede hepsine ulaşacağız." dedi.

- "Depremzedelerin taleplerini gideriyoruz"

Görevlilerden Güven Çerçi, depremden sonra kente gelen ailelerle görüştüklerini, ihtiyaçlarını tespit ettiklerini dile getirdi.

Yetişkinlerin ve çocukların depremden ne kadar etkilendiğini belirleyerek ona göre destek çalışması yaptıklarını aktaran Çerçi, şunları kaydetti:

"Gelen depremzedeler il merkezi, ilçe ve köylerde yakınlarının yanında ya da yurtlarda kalıyor. Biz de ailelerin adreslerine giderek bire bir görüşüyoruz. Muş'un kış şartlarında ailelere bir şekilde ulaşıyoruz. Taleplerini dinliyoruz. Kapı kapı dolaşarak vatandaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Bu şartlarda devletin her şekilde onların yanında olduğunu, her ihtiyaçlarının giderebileceğini vatandaşlarımıza iletiyoruz."

Kahramanmaraş'ta evi hasar gören Zeynep Esendere de "Depremden kaçtık, kızımla buraya geldik. Ekip gelip bizi dinledi, yardımcı oldu. Allah devlete zeval vermesin. Deprem esnasında hemen dışarı çıktık, o esnada yıkılan 2 binanın altında kalmaktan son anda kurtulduk." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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