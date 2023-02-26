Muş Valiliği Nurhak'ta 6 bin kişiye yemek hizmeti veriyor

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MU Ş (AA) - Muş Valiliği, Nurhak ilçesindeki vatandaşlar için 4 noktada kurduğu aşevleriyle depremzedelere 6 bin kişilik sıcak yemek hizmeti sunuyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı tarafından Kahramanmaraş Nurhak ilçesine görevlendirilen Vali İlker Gündüzöz koordinasyonunda yaraların sarılmasına yönelik çalışmalar yürütülüyor.



İlçe genelinde yaşamın yoğun olduğu 4 bölgeye evi kuran Muş Valiliği, her gün sabah kahvaltısı, öğlen ve akşam yemeği dağıtılıyor. Usta aşçılar tarafından ilk günden bu yana 3 çeşit yemek üretilen aşevlerinde, vatandaşlar verilen hizmetten memnuniyet duyuyor.

Hazırlanan yemekler, personeller tarafından çadır kentler ile bireysel çadırlarda barınan vatandaşlara da ulaştırılıyor.

Çadır kentte barınan Hüseyin İlyen, "Yemeklerimiz 3 öğün çıkıyor. Allah devletimize zeval vermesin. Devletimiz her şeyi getiriyor. Hiçbir sıkıntımız yok." dedi.

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