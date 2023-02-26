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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş'ta bedensel engelli kursiyerler depremzedeler için kıyafet dikiyor

AA

Muş'ta bedensel engelli kursiyerler depremzedeler için kıyafet dikiyor

MUŞ (AA) - Muş Bedensel Engellileri Derneği bünyesinde faaliyet gösteren kurslarda eğitim alan kursiyerler, depremzedeler için mont, eşofman, atlet, yelek ve bebek battaniyesi dikiyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören vatandaşlar için yurdun dört bir yanından destekler devam ediyor.

Muş'ta yardım kampanyasına destek veren engelliler, eğitim gördükleri atölyede depremden etkilenen kadın ve çocuklar için kıyafetler dikiyor.

Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Bedri Korkmaz, 3 ay önce kursiyerleri tarafından üretilen tüm tekstil ürünlerini deprem bölgesine gönderdiklerini söyledi.

Şu anda deprem bölgelerindeki kadın ve çocuklar için mont, tişört, yelek ve battaniye üretimine başladıklarını belirten Korkmaz, şunları kaydetti:

"Engelli arkadaşlarımız zor koşullarda gelip depremzedeler için üretim yapıyor. Burada yapılan malzemeleri Muş Belediyesinin koordine ettiği yere gönderiyoruz. Elimizden geldiği kadar katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bölgede maskeye ihtiyaç olması sebebiyle maske üretip göndermeyi planlıyoruz."

Usta öğretici Zahide Korkmaz ise "Bu güne kadar yaptığımız ürünleri bölgeye gönderdik. Şu anda çocuklar için mont, tişört, kadınlara giyebilecekleri rahat elbiseler dikiyoruz. Elimizdeki bütün kumaşları bu şekilde değerlendiriyoruz." dedi.

Eşi ile her gün kursa gelerek çalıştığını ifade eden Saadetin Şavlı da, "Engelli olmamıza rağmen depremzedelere yardımcı olmak için kar kış demeden gelip kışlık kıyafet üretiyoruz. Emeğimiz onlara helal olsun. İnşallah bundan sonrada çalışmalarımızı sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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