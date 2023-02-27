558 depremzede öğrenci Muş'taki okullarda eğitimlerine devam ediyor

MUŞ (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından aileleriyle Muş'a gelen 558 öğrenci, yerleştirildikleri okullarda eğitimlerine devam ediyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, Muş Fen Lisesi ve Bahçeşehir Kolejine kayıt yaptıran depremzede öğrencileri ziyaret etti.

Deprem bölgesinden gelen 558 öğrencinin tamamının eğitim ihtiyaçlarının karşılandığını belirten Kıvanç, bu öğrencilerin sınıf ve okul düzeylerine bakılarak kayıtlarının yapıldığını söyledi.

Fen lisesine 14 öğrencinin geldiğini belirten Kıvanç, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızın gönderdiği eğitim setleri kendilerine verildi. Aynı zamanda ilimizin Rehberlik Araştırma Merkezi tarafından bu çocuklarımıza ve ailelerine psikososyal destek veriliyor. Deprem bölgesinden gelen çocuklarımızı diğer çocuklarımızdan ayırmadan tüm ihtiyaçlarıyla ilgileneceğiz. Moral ve motivasyonlarını en üst düzeyde tutmak için sürekli çaba göstereceğiz."





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