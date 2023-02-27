Bulanık'ta depremzede çocuklar için moral etkinliği düzenlendi

MUŞ (AA) - Muş'un Bulanık Kaymakamlığınca, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından aileleriyle ilçeye yerleşen çocuklara yönelik moral etkinliği düzenlendi.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına (SYDV) bağlı Aile Destek Merkezinde düzenlenen etkinlikte palyaço gösterisi yapıldı, çocuklara film izletildi.

Yüzleri boyanan çocuklar, oyunlar oynayarak güzel zaman geçirdi. Etkinlikte ailelere ve çocuklara ikramlarda bulunuldu.

SYDV Müdürü Nazire Korkmaz, depremin yaralarını kısa sürede hep birlikte saracaklarını söyledi.

Etkinlikte çocuklar için animasyon film gösteriminin yapıldığını belirten Korkmaz, "Eğitmenler tarafından çocuklarla oyunlar oynandı. Palyaço gösterisi yapıldı. Çocukların yüzlerini boyadılar. İlçe Kaymakamımız Sayın Oğuzhan Ocak'ın destekleri ile depremin, çocukların zihinlerinde bıraktığı etkileri silmeye çalışmak amacıyla eğitmenlerimiz gönüllü olarak görev yapıyor. Onları kendi çocuklarımız gibi görüyoruz. Ailelerin ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olan öğretmenlerimizle özellikle çocukların yüzlerini güldürmek, moral ve motivasyonlarını artırmak için çeşitli etkinlikler de düzenliyoruz. Hepimize geçmiş olsun." diye konuştu.

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