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Bulanık Milli Eğitim Müdürü Tunçel deprem bölgesinde görevli Kaymakam Ocak'ı ziyaret etti

AA

Bulanık Milli Eğitim Müdürü Tunçel deprem bölgesinde görevli Kaymakam Ocak'ı ziyaret etti

MUŞ (AA) - Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel ve beraberindekiler, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Nurhak ilçesinde görevlendirilen Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak'ı ziyaret etti.

Tunçel, Şube Müdürü Metin Aral ve bazı basın mensuplarıyla hazırladıkları yardımları, ilçenin Barış Mahallesi'ne götürdü.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ocak, yaptığı açıklamada, depremlerden sonra bölgede Muş Valisi İlker Gündüzöz'ün koordinatörlüğünde yürütülen çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Çadır kentlerde kalan vatandaşların her türlü ihtiyacının karşılandığını ifade eden Ocak, "Sorumlu olduğumuz Barış, Değirmenkaya, Alçiçek ve Kızılca mahallerinde depremzede kardeşlerimizin ihtiyacı olan çadırları kurduk. Vatandaşlarımızın güvenliği için kolluk kuvvetlerimiz 24 saat çadırlarda nöbet tutuyor. Sürekli ekibimizle birlikte alandayız. Çadır kentlerde yaşayan vatandaşlarımızı ziyaret ediyoruz, onların sorun ve taleplerini dinliyoruz. Çadır kentlerde seyyar tuvaletler, çamaşırhane ve banyolar kuruldu. Şimdi buradaki vatandaşlarımıza kalıcı konutları yapılana kadar barınabilecekleri konteyner kent kurmak için çalışmalarımız devam ediyor. Ekiplerimiz bir yandan vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılarken bir yandan da alanda hasar tespit çalışmalarına devam ediyorlar." diye konuştu.

Enkazların kaldırılması çalışmalarının devam ettiğini, ağır hasarlı binaların yıkımına başladıklarını aktaran Ocak, şunları kaydetti:

"Nurhak ile Muş kardeş şehir ilan edildi. Burada arama kurtarma, enkaz kaldırma ve depremzedelerimiz için yürütülen tüm çalışmalar Valimiz İlker Gündüzöz koordinasyonunda yürütüldüğü için tüm alanda Muş ekibi var. Özel idare, belediyeler, kaymakamlar, Muş'un tüm kurumları burada. Onun için Muş ile Nurhak halkı arasında farklı bir kardeşlik, farklı bir gönül bağı oluştu. Deprem olduğu gün tüm Türkiye'de olduğu gibi Bulanıklılar da tek yürek oldu. Kısa sürede çağrımıza on binlerce vatandaşımız cevap verdi. Destekler çığ gibi büyüdü ve büyüyor. Tüm Bulanıklılara gönülden teşekkür ediyoruz. İnşallah milletçe el ele verip tüm yaralarımızı saracağız."


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