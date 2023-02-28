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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş'ta depremzede aile ve çocuklara psikososyal destek hizmeti sunuluyor

AA

Muş'ta depremzede aile ve çocuklara psikososyal destek hizmeti sunuluyor

MUŞ (AA) - Muş Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi gönüllüleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kente gelen depremzede ailelere ve çocuklarına yönelik etkinlikler düzenleniyor.

Gençlik Merkezi gönüllülerinin yürüttüğü çalışma kapsamında aileleriyle Danişment Gazi Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan çocukların depremde yaşadığı travmayı atlatabilmeleri için psikososyal destek programları uygulanıyor.

Yurtta incelemelerde bulunan Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, gazetecilere, depremin ilk gününden itibaren 1500 vatandaşı yurtlarda ağırladıklarını söyledi.

Bakanlık tarafından depremden etkilenen 500 kişinin daha kente gönderileceğini anlatan Taşdemir, şöyle konuştu:

"Burada barınan 209 depremzede vatandaşımız için el sanatları, takı tasarımı, çocuk etkinlik bölümleri, satranç, resim boyama ve mangala gibi etkinlikler düzenliyoruz. Etkinliklerle misafirlerimizin moral ve motivasyonunu en üst seviyede tutmaya çalışıyoruz. Bütün sanatsal, kültürel ve sportif etkinliklerimizin amacı depremzede vatandaşlarımızın yaralarını sararak psikolojik destek vermektir. Deprem sonrası oluşan sorun ve sıkıntıları gidermeyi amaçlıyoruz. Sosyal marketimizde de vatandaşlarımıza ücretsiz hizmet veriyoruz."

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf (SYDV) ile İl Sağlık Müdürlüğünce görevlendirilen doktor ve hemşirelerin yurtta görev yaptığını kaydeden Taşdemir, kentteki tüm kurum ve kuruluşlarla koordineli şekilde hizmet verdiklerini belirtti.

Depremzede çocukların okullara kaydedildiğini aktaran Taşdemir, "Yurtlarımızda etüt salonları ve bilgisayar sınıfını oluşturarak hem üniversite öğrencilerimizin hem de diğer öğrencilerin derslerinden geri kalmaması için gerekli tedbirleri aldık. Burada yaptığımız etkinliklerle depremden etkilenen vatandaşlarımızın moral ve motivasyonunu artırarak aile ortamı sağlıyoruz." diye konuştu.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinden Muş'a gelen Şeyda Kaplan ise kendilerine sunulan hizmetlerden memnun kaldıklarını belirterek, "Allah razı olsun. Çocuklarımız ve bizim için çok güzel etkinlikler düşünmüşler. Kadınlar olarak açılan kurslarda el işi yapıyoruz. Çocuklarımız ise etkinliklere moral buluyor." dedi.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinden gelen Merve Yeşilyurt de depremden çok etkilendiğini belirterek, "Halen depremin etkisindeyiz ama yurttaki ağabey ve ablalar etkinlikler düzenleyerek, bize depremi unutturmaya çalışıyor. Okul dışında burada oyunlar oynayarak moral buluyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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