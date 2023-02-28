Malazgirt Ziraat Odası'ndan dayanışma yemeği

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MUŞ (AA) - Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, Kahramanmaraş merkezli depremlere katkı sunanlara teşekkür etmek amacıyla yemek düzenledi.

Öğretmenevinde düzenlenen yemekte konuşan Kılıç, ülkede yaşanan yüzyılın felaketinde çok sayıda vatandaşın hayatını kaybettiğini anımsattı.

Deprem sonrası tüm kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile vatandaşların yaraların sarılması için seferber olduğunu belirten Kılıç, "Toplanan yardımlar tırlarla bölgeye gönderildi. Şahsım, odamız ve çiftçilerimiz adına başta Kaymakamımız Göksu Bayram, Belediye Başkanımız Cengiz Altın, İl Genel Meclis Başkanı Sait Yıldırım, Jandarma Komutanı Binbaşı Kamil İncebecak, Emniyet Müdürü Serhan Türk, sivil toplum kuruluşu temsilcilerimize, kanaat önderlerimize, iş insanlarımıza ve yardım kampanyasına gönül veren halkımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Yemeğe, Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, Belediye Başkanı Cengiz Altın, İl Genel Meclis Başkanı Sait Yıldırım, Jandarma Komutanı Binbaşı Kamil İncebecak, Emniyet Müdürü Serhan Türk, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar, depremzedeler ve vatandaşlar katıldı.

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