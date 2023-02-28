Muşspor-Bursa Yıldırımspor maçının geliri depremzedelere bağışlandı

MUŞ (AA) - TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Muş 1984 Muşspor ile Bursa Yıldırımspor karşılaşmasından elde edilen gelirin tamamı Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere bağışlandı.

1984 Muşspor, 21. hafta ertelemede maçında konuk ettiği Bursa Yıldırımspor'la karşılaştı.



Çekişmeli geçen maçta ev sahibi Muşspor karşılaşmadan 1- 0 galip ayrıldı.

Muşspor Kulübü Başkan Yardımcısı Orhan Kaya, gazetecilere, yaşanan depremler nedeniyle büyük acı yaşadıklarını belirterek, "Burada oynanan maçın gelirinin tamamen depremzede kardeşlerimize bağışladık." dedi.

Teknik Direktör Erdoğan Yılmaz ise depremin herkesi yaralayan çok acı bir olay olduğunu ifade ederek, "İnşallah el ele vererek yeniden güçlü bir Türkiye yaratma çabası içinde olacağız. Futbol dünyasının bir parçası olarak insanların normale dönüşüne elimizden geleni yapmaya çalışacağız." diye konuştu.

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