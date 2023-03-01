Muşlu aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

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MUŞ (AA) - Muş'ta, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önünde oturma eylemi yaptı.

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren aileler, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle ara verdikleri eylemi sürdürdü.

HDP İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle 3 hafta evlat nöbetine ara verdiklerini ifade eden Ayten Koçhan, "Türkiye'mizin başı sağ olsun. Depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa diliyorum. Devletimizin, askerlerimizin ve herkesin Allah yardımcısı olsun." diye konuştu.

HDP ve PKK’dan evlatlarını istediklerini belirten Koçhan, oğluna teslim olması çağrısında bulunarak, şunları söyledi:

"Dönün yavrum, meydana gelen afetleri görüyorsunuz. Gelin devletimize destek olun. Yolunuz yol değil. Yılanın başı HDP'dir. Evlatlarımızı versinler yeter. Artık analar babalar evlat hasretine dayanamıyor. Ersin, oğlum eğer beni duyuyorsan, görüyorsan dön, teslim ol. Gel devletimize hizmet et."

Depremlerin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getiren baba Şemsettin Özcan, şu görüşleri aktardı:



"Ülkemizin başı sağ olsun. Askerimiz, polisimiz deprem bölgesinde çalışıyor. Allah güçlerini artırsın, her daim onlarla birlikte olsun. Çocuklarımızı HDP'den istiyoruz. Çocuklarımızı alıncaya kadar HDP'nin önünde bekleyeceğiz. HDP'nin PKK'dan farkı yoktur. Evlatlarımız sesimizi duyuyorsa gelip teslim olsunlar. Buradaki polis ve askerler kardeşinizdir. HDP Kürtleri kandırıyor. Kürtleri savunduğunu söylüyor fakat öyle bir şey yok. HDP kapatılsaydı bizler de rahatlardık. Bizim başımıza getirdiklerini Allah da onların başına getirsin."

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