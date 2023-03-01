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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş Belediye Başkanı Asya, depreme ilişkin çalışmaları anlattı

AA

Muş Belediyesi Mart ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Feyat Asya başkanlığında gerçekleştirildi.

Muş Belediye Başkanı Asya, depreme ilişkin çalışmaları anlattı

MUŞ (AA) - Muş Belediyesi Mart ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Feyat Asya başkanlığında gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, meclis toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını yapan Asya, yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde vefat edenlere rahmet, yaralılara şifa dileyen Asya, deprem bölgesine destek vermek için herkesin seferber olduğunu söyledi.

Herkesin imkanları ölçüsünde insanlara destek olmaya çalıştığını aktaran Asya, "Adıyaman’da temizlik yapan temizlik ekiplerimize, deprem felaketinde vefat edenleri kendi cenazeleriymiş gibi yıkayıp, kefenleyip defneden cenaze ekiplerimize, olayın ilk anında Nurhak'a giden arama kurtarma ekiplerimize, unvanını bir kenara bırakarak Halk Ekmek Fabrikasında deprem bölgesine ekmek gönderme telaşına giren mesai arkadaşlarıma ve meclis üyelerime şükranlarımı sunuyorum. Millet olma anlayışı budur." diye konuştu.

Muş Belediyesi olarak deprem bölgelerine destek vermek için yoğun bir mesai harcadıklarını kaydeden Asya, şöyle devam etti:

"AFAD'ın yönlendirmesi ile ilk etapta Şanlıurfa, Adıyaman, Nurhak ve Hatay ilimiz ile ilçelerine tırlarımızı yönlendirdik. Daha sonraki süreçte bunu düzenli hale getirdik.Tüm deprem bölgelerine ulaşmanın gayreti içerisinde olduk. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Sivas, Elazığ, Bingöl ve 22 ilçe belediyesi ile birlikte son 10 gündür Malatya'dayız. Yaraları sarmaya çalışıyoruz. Ekiplerimizle, iş makinelerimizle çalışıyoruz."

VEFA sosyal grubu ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekibinin deprem bölgelerinden kentte gelen misafirlere yardımları ulaştırdığını anlatan Asya, şunları kaydetti:

"Depremin oluşturduğu tahribatlardan büyük dersler de çıkarmak zorundayız. Deprem bölgelerinin her yerine gittik. Yapılan hataları gördük. Eksikliklerimizi tespit ettik. Bu eksikliklerimizi gidermek için gerekli adımları atacağız. Şu anda ekiplerimiz sahada. Şehrimizin bir bütün yapı envanterini çıkarıyoruz. 1999 öncesi yapılar ile 1999 sonrası yapı denetimine göre inşa edilen binaların genel durumunu belirlemek için şimdilik 10 mühendisimizi görevlendirdik. Arkadaşlarımızın ortaya çıkaracağı tespitler doğrultusunda şehrin insanlarının geleceğini kurtarmak adına adımlarımızı atacağız. Gerekirse imar plan notlarımızın değişikliğini, gerekirse revizyon değişikliklerini gözden geçirmiş olacağız."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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