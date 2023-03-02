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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş Ovası sulaması inşaatı yapım ihalesi yapıldı

AA

Muş Ovası sulaması inşaatı yapım ihalesi yapıldı

MUŞ (AA) - Muş Ovası Sulaması 1. Kısım Projesi inşaatının yapım ihalesi yapıldı.

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, yaptığı yazılı açıklamada, Muş Ovası sulama projesi ile çiftçinin kazanacağını, ovanın daha da bereketleneceğini belirtti.

Kent genelinde yapımına başlanan ve proje aşamasında olan çalışmalara değinen Şimşek, Muş Ovası sulama projesi ile çiftçilerin gelirinde büyük artışın olacağını aktardı.

Muş'ta yaşam standartlarının yükselmesi için gece gündüz çalıştıklarını vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

"Sağlık yatırımlarından eğitime, spordan tarım alanlarına kadar birçok konuda projelerimiz hayat buluyor. Muş Ovası'nın 78 bin hektar sulama projesini başlatma kararı aldık. Kapalı ve tam donanımlı sistem ile tüm arazilerimiz sulanacak. Bu sayede çiftçilerimizin gelirleri yaklaşık 10 kat yükselecek. Muş Ovası bereketle buluşacaktır, bu konuyla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Tarım ve Orman Bakanımız Prof. Dr. Sayın Vahit Kirişci, DSİ Genel Müdürü Sayın Mehmet Akif Balta ve emeği geçenlere şükranlarımı sunarım."

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