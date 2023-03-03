Malazgirt'te lise öğrencileri harçlıklarını depremzedelere gönderdi

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MUŞ (AA) - Muş'un Malazgirt ilçesinde öğrenciler, harçlıklarını depremzedelere yolladı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgeye yardımların gönderilmesine devam ediliyor.

Malazgirt ilçesinde liseli öğrencileri harçlıklarını depremzedelere gönderdi.

Öğrenci Elif Nur İpek, depremzedelere destek olmak için yardım kampanyası başlattıklarını söyledi.

İpek, "Depremzedeler için böyle bir kampanya düzenledik. Topladığımız parayı bankaya yatırdık. İnşallah depremzedeler için bir yararı olur. Öğrenciler olarak depremzedelere destek olmak için kendimizi aç bıraktık." dedi.

Çetin Yıldırım da "Depremzedeler için farkındalık yaratmamız önemli. Depremzedeler için bir miktar para topladık. Bu parayı ilgi bankaların yardım hesaplarına yatırdık. Ülkemizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.





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