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Kahramanmaraş'ta depremden 637 saat sonra enkazdan 2 keçi canlı çıkarıldı

AA

Kahramanmaraş'ta depremden 637 saat sonra enkazdan 2 keçi canlı çıkarıldı

MUŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde, depremlerin ardından yürütülen arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları sırasında, depremden 637 saat sonra 2 keçi canlı kurtarıldı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından, Nurhak ilçesine koordinatör olarak görevlendirilen Muş Valisi İlker Gündüzöz'ün koordinesinde yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Barış Mahallesi'ne bağlı Alçiçek mezrasında enkaz kaldırma çalışması yürüten Muş ekibi, enkazdan gelen hayvan sesi üzerine iş makinelerini durdurdu.

Sesin geldiği noktayı titizlikle açan ekiptekiler, besici Cennet Polat'a ait olduğu belirlenen 2 keçiye canlı ulaştı.

Enkazdan çıkarılan keçilere veteriner hekimler tarafından yapılan müdahalenin ardından su ve yem verildi.

Sahibi şehir dışında olan hayvanlar, mahalle muhtarına teslim edildi.

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