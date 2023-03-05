Muş'ta ekipler kar kalınlığının 4 metreyi bulduğu bölgede mücadele veriyor

MUŞ (AA) - Muş'ta ekipler, kar kalınlığının yer yer 4 metreyi bulduğu Üçevler grup köy yolunun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kentte 10 köy ve 21 mezraya ulaşımın sağlandığı Üçevler grup köy yolunun 2 bin 500 rakımlı Çavuştepe mevkisinde 3 gündür çalışma yürüten ekipler, çığ riskine rağmen yolu açmak için çaba gösteriyor.

İş makinesi operatörü Haşim İnce, bölgede fırtına ve tipi nedeniyle kar kalınlığının bazı bölgelerde 4 metreyi bulduğunu söyledi.

Zor şartlarda çalıştıklarını belirten İnce, "Bölgede çığ riski olmasına rağmen vatandaş mağdur olmasın diye bu yolu açıyoruz. Bu nedenle çok dikkatli hareket ediyoruz. Adım adım ilerleyebiliyoruz. Tüm köylere 3 gün içinde ulaşım sağlanmasını hedefliyoruz. Çünkü kar çok sertleşmiş, makinalar zorlanıyor. Buna rağmen devletimizin tüm imkanlarını kullanarak yolda ulaşımı sağlamaya çalışıyoruz. Köylerin alternatif yolu açık ama vatandaşımız kısa olduğu için bu yolu tercih ediyor." diye konuştu.

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