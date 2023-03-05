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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malazgirt'e gelen depremzede çocuklar etkinliklerle eğlendi

AA

Malazgirt'e gelen depremzede çocuklar etkinliklerle eğlendi

MUŞ (AA) - Malazgirt Kaymakamlığı, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Malazgirt Belediyesi, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından aileleriyle ilçeye yerleşen çocuklara yönelik moral etkinliği düzenledi.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına (SYDV) tarafından Malazgirt Müzesi'nde düzenlenen etkinlikte çocuklar, palyaço gösterisi ve film gösteriminin ardından müzeyi gezdi.

Yüzleri boyanan çocuklar oynadıkları oyunlarla eğlenceli anlar yaşadı.

SYDV Müdürü Yakup Bozkurt, depremin yaralarını kısa sürede hep birlikte saracaklarını belirterek, çocukların moral ve motivasyonlarının yükseltilmesi amacıyla etkinlikler düzenlediklerini aktardı.

Adıyaman'dan gelen Alev Yıldırım, depremin ardından yakınlarının yanına yerleştiklerini ve ilçe halkının kendilerini çok iyi ağırladığını dile getirdi.

Çok kötü bir deprem yaşadıklarını anlatan Yıldırım, "Malazgirt Kaymakamlığına teşekkür ederim. Bizim için keyifli bir etkinlik yaptılar. Çocuğum için çok güzel oldu. Sinema izlettiler, palyaçolar vardı, hediyeler dağıtıldı. Bir nebzede olsa çocuğumu böyle mutlu görmek beni motive etti. Ülkece zor günlerden geçiyoruz, birbirimizin elinden tutunca, böyle yardımlar geldikçe ve birlik olunca bizim de moralimiz yükseliyor." diye konuştu.

Malatya'dan gelen Emine Yaşar ise depremden sağ kurtuldukları için Allah'a şükrettiklerini bildirerek, "Burada kaymakamlık ve diğer kamu kurumlarımız bize çok yardımcı oldu. Bugün çocuklarımız için düzenlenen etkinlikte çocuklarımız çok mutlu oldu. Herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

Belinay Yaşar da buraya geldikten sonra güzel etkinliklere katıldığını, oyunlar oynadıklarını söyledi.

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