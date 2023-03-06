Muş'ta depremzedeler için yardım kampanyaları devam ediyor

MUŞ (AA) - AK Parti Muş Kadın Kolları Başkanlığı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenenler için "Sıcak sofralar yeniden kurulsun" kampanyasını başlattı.



AK Parti Kadın Kolları Başkanı Şeyma Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, 6 Şubat'ta "asrın felaketi" ile karşı karşıya kaldıklarını, 11 ili etkileyen depremlerin ardından AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir'in öncülüğünde ülke genelinde söz konusu kampanyanın başlatıldığını belirtti.

Kadın kolları olarak il ve ilçe teşkilatlarıyla yaraları sarmak ve deprem bölgesindeki vatandaşlara yardımcı olmak için ellerinden gelen gayreti göstermeye çalıştıklarını aktaran Arslan, şunları kaydetti:

"Toplanan mutfak setlerimiz araçlara yüklenerek depremden etkilenen vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere yola çıkacak. Malatya'ya gidecek olan aracımızı uğurladık. Zaman içinde oluşacak ihtiyaçlar doğrultusunda çalışmalarımızı çeşitlendirmeye devam edeceğiz. AK Parti Kadın Kolları olarak tüm Türkiye'de il ve ilçe teşkilatımızla birlikte sürekli sahada olup depremden etkilenen vatandaşları yalnız bırakmayacağız. Umutlarımızı yeniden yeşertmek için devletimiz ve milletimizin gücüyle ve elbirliğiyle yaralarımızı birlikte saracağız. Rabbim böyle bir felaketi bizlere bir daha yaşatmasın. Ülkemizin ve milletimizin başı sağ olsun."





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