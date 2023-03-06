Muş'ta imar planı ve deprem tedbirleri değerlendirildi

MUŞ (AA) - Muş Belediyesince imar revizyon planı ve deprem tedbirlerine ilişkin toplantı düzenlendi.

Meclis toplantı salonunda Belediye Başkanı Feyat Asya başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, planın kapsamı ve tedbirler görüşüldü.

Asya, gazetecilere, depremler nedeniyle büyük üzüntü yaşadıklarını, Muş'un da riskli iller arasında yer aldığını söyledi.

Alınması gereken tedbirlerin bilincinde olduklarını belirten Asya, "Her ne kadar görev süremiz içinde imar planlarında önemli kararlar alıp hayata geçirsek de son deprem felaketi ile daha radikal kararlar almamız gerektiğini gördük. Bugün aldığımız kararlar tamamen siyaset üstü olup, insanlarımızın hayatlarını ve geleceklerini korumaya yöneliktir. 2013'te 12 kat olan kat yüksekliklerini göreve geldikten sonra 2015'te 10, 2016'da 8, 2017'de ise 6 kat ile sınırladık. Çarpık yapılaşmanın önüne geçmek için imar plan notlarını revize ederek yüksek katlara sınırlama getirdik. Sosyal donatı alanlarının fazla olmasına özen göstererek yaşanılabilir bir Muş hedefledik." diye konuştu.

Kentin doğusu ve batısında yeni imar alanlarının açılması için gerekli adımları attıklarının dile getiren Asya, 2015'te Bayraklı Tepe bölgesinin imara açılması, Soğucak ve Donatım bölgelerinde de imar uygulaması çalışmalarını başlattıklarını aktardı.

Toplantıda aldıkları kararlara ilişkin bilgi veren Asya, şu ifadeleri kullandı:

"Bitişik nizamlarda iki blok arası çekme mesafesi, bodrum kat ve zemin kat için iki blok arası dilatasyon derzi yapılması zorunludur. Birinci kattan itibaren her bina için 40 santimetre çekme yapılması zorunludur. Tüm caddeler ve merkezi iş alanları da dahil olmak üzere ticaret ve konut altı ticaret alanlarında asma kat yapılamaz. Zemin katın ticari amaçla kullanılması durumunda kat yüksekliği 3,50 metreyi aşamaz. Yapılarda çıkma, konsol yapılması durumunda kolonların dışarıdan kirişlerle birbirine bağlanarak içten ve dıştan çerçeveli sistem ile yapılması gerekmektedir. Çıkmaların bina dengesini sağlayacak şekilde her cepheden eşit uzunlukta olacaktır. Yapı ruhsatlı binalarda mevcut halinin iç duvarların, kullanım amacının değiştirilmesi için sunulan projelerde 2018 deprem yönetmeliğine göre statik rapor getirilerek, güçlendirme şartı sağlanması zorunludur."





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