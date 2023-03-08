Van ve Muş'ta AK Parti Kadın Kollarından "Kadınlar Günü" açıklaması

VAN (AA) - Van ve Muş'ta AK Parti Kadın Kolları başkanlıklarınca, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla basın açıklamaları yapıldı.

AK Parti Van İl Başkanlığından yapılan açıklamada, bu yıl 8 Mart'ın Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin acısıyla karşılandığı belirtildi.

AK Parti'nin, 2002'den bu yana hem temel insan hakları hem de beşeri sermayenin güçlendirilmesi adına kadının hayatın her alanında aktif rol almasına ve karar alma mekanizmalarına katılımına yönelik pek çok düzenleme yaptığına yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Anayasadaki eşitlik ilkesi, Türk Ceza Kanunu'nda töre ve namus cinayeti cezalarının artırılması, İş Kanunu'nda eşit işe eşit ücret düzenlemesi, doğum izinleri başta olmak üzere, aile ve iş yaşamı uyumlaştırılmıştır. Bunun yanı sıra engelli çocuğu olan anneye 5 yıl erken emeklilik imkanı ve benzeri birçok düzenleme AK Parti döneminde hayata geçirilmiştir. Böylelikle eşitlik başta olmak üzere kadının güçlendirilmesi yasal güvence altına almıştır. AK Parti olarak eğitimi, en önemli fırsat eşitliği aracı olarak kabul ettik. Bu noktada önemli adımlar attık. Biliyoruz ki kadınların eğitim seviyesi yükseldikçe iş gücüne katılım oranı artıyor. SGK teşviklerinde, gelir vergisinde ve kadın kooperatiflerinde yaptığımız yasal düzenlemeler, hibe ve fon desteklerinde kadınlara uyguladığımız pozitif ayrımcılık ile kadınların iş hayatına katılımını ve girişimci olmalarını destekledik."



- Muş

AK Parti Muş Kadın Kolları Başkanı Şeyma Arslan ise yaptığı açılamada, bu günün dünyanın her köşesinde üreten, ürettiğiyle ülkesine ve milletine değer katan, azim ve kararlılıkla mücadele veren emekçi kadınların günü olduğunu söyledi.



Teşkilat olarak "asrın felaketi"ni yaşayan depremzede vatandaşların acılarını yüreklerinde hissettiklerini, sıkıntılarına ortak olduklarını dile getiren Arslan, şöyle devam etti:

"Gerek deprem bölgelerine gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerimizde, gerek deprem bölgelerine gidecek yardım malzemelerinin temini ve hazırlanmasında, gerekse depremden etkilenerek ilimize gelen depremzede misafirlerimizin öncelikli ihtiyaçlarını tespit ve temin etme hususunda canla başla çalışıyoruz. Bu yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Kadın Kolları Teşkilatlarımızla depremden etkilenen kadınlarla birlikte olma kararı aldık. Depremzedelerimiz sıcak sofralarını tekrar kursun diye genel merkezimizin koordinasyonu ile mutfak setleri hazırladık, 'Sıcak Sofralar' kampanyası ile onlara bu setleri ulaştırıyoruz. Bu süreci devlet millet el ele vererek atlatacak, depremin yaralarını hep birlikte saracağız. Hayatın her alanında büyük sorumluluk yüklenen, nesillerin yetişmesinde büyük paya sahip olan, alın teriyle ve emeğiyle var olan tüm emekçi kadınların günü kutlu olsun."

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