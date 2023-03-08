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Muş Valisi İlker Gündüzöz'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

AA

Muş Valisi İlker Gündüzöz'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

MUŞ (AA) - Muş Valisi İlker Gündüzöz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gündüzöz, mesajında, bugünün, Türk aile yapısında ve hayatlarında yüzyıllardır süregelen bir değerle sonsuz sevgisi, özverisi ve fedakarlığı ile aile kurumunun mimarı olan en kıymetli yerde tuttukları kadınların günü olduğunu söyledi.

Tarih boyunca her alanda ön saflarda yer alan kadınların, Türk milletinin tarihinde, ailenin ve toplumun her daim merkezinde yer aldığını vurgulayan Gündüzöz, şunları kaydetti:

"Kurtuluş Savaşı'nda, vatan savunmasında cepheden cepheye koşan, bugün de mücadeleleri ve başarılarıyla ülkemizi daha ileri ve gelişmiş seviyelere taşımak için çaba sarf eden bütün kadınlarla gurur duyuyoruz. 'Cennet annelerin ayakları altındadır' buyruğunu bizlere kılavuz kılan bir anlayışın mensupları olarak bugüne kadar kadınlara yönelik her türlü şiddetin, ayrımcılığın ve istismarın karşısında olduğumuz gibi bundan sonra da olmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, yaşamımızın her anında varlıklarıyla onurlandığımız, özverinin, sevginin ve asaletin kaynağı olmuş kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarken, yürekleri sürekli sevgi dolu, merhamet dolu başta şehit ve gazi anneleri ile şehit ve gazi eşleri olmak üzere tüm hanımefendilere saygılarımı sunuyorum."

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