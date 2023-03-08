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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş'ta depremden etkilenen kadınlara karanfil dağıtıldı

AA

Muş'ta depremden etkilenen kadınlara karanfil dağıtıldı

MUŞ (AA) - Muş'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla depremden etkilenen kadınlara karanfil dağıtıldı.

Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı gençlik merkezi gönüllüleri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından kentte misafir edilen kadınları ziyaret etti.

Gençlik Merkezi Müdürü Emirhan Karakaya, gazetecilere, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolaysıyla yurtta misafir edilen depremzedelerle bir araya geldiklerini söyledi.

Depremden etkilenen kadınların günlerini kutladıklarını belirten Karakaya, yaraların sarılmsına yönelik çalışmaların devam edeceğini dile getirdi.

Kadınlar gününde unutulmadıkları için mutlu olduklarını dile getiren Elif Yalçın, "Sağ olsunlar bizi unutmadılar. Bize çiçek getirdiler. Çok güzel karşılandık, çok güzel ağırlandık. Bu günde de unutulmadık. Başta devletimiz olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

Gaziantep'ten gelen Gizem Solak, kendilerini Muş'ta güzel bir kültürün içinde bulduklarını söyledi.

Zor süreçte çocuklarının başında olabilmek, güçlü ebeveynler olmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Solak, "Herkesin yarası kendisine çok ağır. Birçok aile birçok trajedi yaşadı. Allah'ın takdiri. Burada birçok konuda yardım eli uzatıldı bize. Anne olmanın, kadın olmanın daha da zor olduğunun bilincinde, biraz da canımız acıyarak kutluyoruz bu günümüzü. İnşallah bundan sonra daha büyük acılar yaşamayız." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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