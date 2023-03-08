Muş Belediye Başkanı Feyat Asya'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

MUŞ (AA) - Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Asya, mesajında, "Sizin en hayırlınız, kadınlarına karşı iyi davranandır" diye buyuran bir peygamberin ümmeti olarak kadınlara gereken önemi vermek zorunda olduklarını belirtti.



Kadınların, tarih boyunca bir yüzüyle rahmet diğer yüzüyle zahmetin sembolü olduğunu ifade eden Asya, şunları kaydetti:

"Yaşamın her alanında başarılarına tanık olunan kadınların aynı zamanda eş ve anne olmanın getirdiği sorumluluklarının gereğini de yerine getirdiklerini görüyoruz. Toplumsal yaşamda kadınların sorunlarının sona erdirilmesi için hepimiz gayret göstermeliyiz. Muş Belediyesi olarak kadın hemşerilerimize yönelik çalışmalarımız ve katkılarımız her geçen gün arttı. Kurumumuz bünyesinde uyguladığımız projelerle kadınlarımızın meslek edinmelerine olanak sağlamaya çalıştık. Daha önce gerçekleştirdiğimiz projeler kapsamında kadınlara yönelik faaliyetlere ev sahipliği yaptık ve bu programlarımızı kültür ve bilgi evlerimizde sürdürüyoruz. Kadın kardeşlerimizi toplumsal yaşama dahil eden projeler ürettik. Aynı şekilde hükümetlerimiz döneminde kadınlara yönelik gerçekleştirilen siyasi, ekonomik ve kültürel reformların ardından Kadınlar Günü, ülkemiz kadınları için daha anlamlı hale geldi. Bu Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlar, aileleri ile birlikte huzurlu bir yaşam sürmelerini dilerim."

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