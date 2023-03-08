Malazgirt'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi

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VAN (AA) - Muş'un Malazgirt ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Kaymakam Göksu Bayram, eşi Nebahat Er Bayram, Belediye Başkanı Cengiz Altın, Jandarma Komutanı Binbaşı Kamil İncebacak, Emniyet Müdürü Serhan Türk, belediye tarafından kurulan tekstil kentte çalışan kadınları ziyaret etti.

Bayram ve beraberindekiler, daha sonra Aile Destek Merkezinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla pasta kesti, kursiyerler ve usta öğreticilerin günlerini kutladı.

Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından millet bahçesinde depremden etkilenen kadınlar ve şehit anneleri için yemek programı düzenlendi.









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