Muş ve Hakkari'de kadınlar depremzedeler için battaniye üretiyor

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MUŞ/HAKKARİ (AA) - Muş ve Hakkari'deki gönüllü kadınlar, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenenler için battaniye üretiyor.

Muş Belediyesi bünyesindeki Porsor Ana Kültür Merkezi'nde usta öğretici kadınlar, gönüllülük esasıyla depremlerin yıkıma yol açtığı illerde yaraların sarılmasına yönelik çalışmalara destek veriyor.

Bu kapsamda depremzedelerin ısınması için battaniye üreten kadınların yaptığı ürünler, Belediye tarafından belirlenen illere gönderiliyor.

Çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Feyat Asya, depremlerin ardından devletin başlattığı seferberlik ruhuna şehirdeki herkesin katkı sağladığını söyledi.

Merkezde 20 usta öğreticinin "Çocuklarımız Üşümesin" projesi kapsamında battaniye yaptığını ifade eden Asya şöyle konuştu:

"Bu çalışma bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Depremden etkilenen çocuklarımızın üşümemesi adına yapılan çalışmayı önemsiyoruz. Emeği geçen kardeşlerimize, Sosyal ve Kültür İşler Müdürümüze, koordinatörlerimize ve gönüllülük esasıyla çalışan usta öğreticilerimize teşekkür ediyorum. Şehrimizin her insanı adeta seferber oldu. Deprem bölgesindeki tüm yaralar sarılıncaya kadar çalışmalarımız devam edecek."

- Hakkari

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde de gönüllü kadınlar, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde battaniye üretiyor.

Çukurca Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Zeynep Tuncil 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.

Gönüllü usta öğreticilerin depremzedelere destek olmaya çalıştığını aktaran Tuncil, "Yüreğimiz, dualarımız depremzedelerle birlikte. Çukurca'nın tüm halkı depremzedelerin yanında. Allah bir daha böyle bir depremi bizlere yaşatmasın. Kadınlarımız gönüllü olarak battaniye üretiyor." ifadesini kullandı.

Usta öğretici Zeynep Güneş ise "Depremzedeler için elimizden geleni yapıyoruz. Onların yanındayız ve acılarını paylaşıyoruz." dedi.





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