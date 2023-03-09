Muş'ta tüm yapıların durumu kayıt altına alınıyor

MUŞ (AA) - Muş Belediyesi bünyesinde görevli teknik personel, 17 mahalledeki tüm binaların durumunu kayıt altına alıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, inşaat mühendisleri ve teknikerlerin aralarında bulunduğu 24 personel, 7 bin binanın tespitini yaptı.

Belediye Başkanı Feyat Asya, asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden kaynaklı Muş'ta hasarın meydana gelmediğini ancak olası afetlere karşı bu çalışmayı başlattıklarını ifade etti.

İncelemeler sonucu toplanan verilerin ilgili kurumlarla paylaşılacağını kaydeden Asya, şöyle konuştu:

"Deprem afetine karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek için tüm imkanlarımızı kullanmaya çalışıyoruz. Meclis toplantımızda imar planları ile ilgili radikal kararlar aldık. Alınan kararların uygulanmasını da sağlayarak şehrimizin ve insanlarımızın geleceğini korumaya çalışıyoruz. Depremlerin hemen ardından 24 personelimizi şehrimizde görevlendirdik. Şu anda şehrin envanterini çıkarmaktadırlar. Yapıların genel durumunu, binalardaki zemin iyileştirilmesi ve benzeri alanlar üzerinde ekip arkadaşlarımız gerekli çalışmalarını yapıyorlar. Şu ana kadar 7 bin binanın tespiti yapıldı. Kısa sürede bunları tamamlayarak ilgili kurumlarla paylaşıp yapılması gereken çalışmalarla ilgili planlamalar yapacağız."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.