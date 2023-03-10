Muş'ta bu yıl 70 bin buzağı doğumu bekleniyor

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MUŞ (AA) - Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden Muş'ta, bu yıl büyükbaş anaç hayvanların doğumundan 70 bin civarında buzağı bekleniyor.

Muş Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cemal Aral, gazetecilere, büyükbaş hayvanda doğum sezonunun başladığını söyledi.

2023'te 70 bin civarında buzağı beklediklerini ifade eden Aral, şöyle konuştu:

"İl genelinde büyükbaş hayvan varlığı artmaya başladı. Doğacak buzağılar kent ekonomisine büyük bir katkı sağlayacak. Temennimiz 2023 yılında büyükbaş hayvan varlığının artması. Muş, tarım ve hayvancılık bölgesidir. Tarım ve hayvancılığa önem vermemiz gerekiyor. Muş Ovası, Türkiye'nin en büyük 3. ovasıdır. Coğrafi itibariyle hayvancılığa elverişlidir. Terörün bitmesiyle besicilerimiz rahat ve huzurlu bir şekilde yaylaya çıkıyor ve hayvanlarını otlatıyor. Devlet, buzağı başına 1300 lira destek vermekte."

Besicilik yapan Sinan Ertuğrul da çiftliklerinde 350 büyükbaş hayvandan 150'sinin doğum yapacağını belirtti.

Şimdiye kadar 16 ineğinin doğum yaptığını ifade eden Ertuğrul, "Diğer inekler ise doğmaya hazırlanıyor. Ondan sonra hayvanlarımızı yaylaya götüreceğiz. Buzağıları 1,5 yıl sonra satışa sunuyoruz." dedi.

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